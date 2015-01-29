Українець Семенов виборов срібну медаль чемпіонату Європи з біатлону

В естонському Отепяя завершилася чоловіча індивідуальна гонка в рамках чемпіонату Європи з біатлону, де 2-е місце виборов українець Сергій Семенов, повідомляє прес-служба змагань.

Українець не зміг добре відпрацювати на вогневих рубежах, допустивши по ходу гонки чотири промахи - по одному на першій і третій стрільбах, і два - на другий. Тим не менш, ідеально відпрацювавши на заключному четвертому вогневому рубежі, він завдяки високій швидкості зміг втрутитися в боротьбу за медалі і, в підсумку, посів 2-е місце.

Українець програв близько хвилини росіянину Олексію Волкову, який став чемпіоном Європи на цій дистанції. Бронза на рахунку болгарина Володимира Ілієва.

Таким чином, збірна України здобула першу нагороду ЧЄ.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи проходить в Отепяя з 28 січня по 3 лютого.