WSB, 3-й тур, "Українські отамани" - "Китайські дракони": відео-трансляція

30 січня боксерська команда «Українські отамани» проведе черговий поєдинок у змаганнях Всесвітньої серії боксу (WSB) проти «Китайських драконів».

Це буде перша для «отаманів» виїзна матчева зустріч у 5-му сезоні Всесвітньої серії боксу, повідомляє прес-служба команди.

За результатами попередніх поєдинків «Китайські дракони» посідають шосте місце у підгрупі з 1 балом в активі. У той же час, «Українські отамани» впевнено розмістилися на 2-му місці підгрупи набравши максимально можливі 6 очок у двох стартових турах. Нагадаємо, в попередньому колі змагань наша команда в надважкому поєдинку здолала «Британські левові серця» з рахунком 3:2, а тижнем раніше «Отамани» не залишили шансів «Мексиканським воїнам», перемігши команду з рахунком 4:1.

Напередодні українська та китайська команди успішно пройшли офіційну процедуру зважування і всі боксери, заявлені на матч, зможуть провести свої бої.

У цьому матчі відбудуться наступні поєдинки:

вагова категорія до 49 кг, Хасанбой Дусматов - Джахао Лі

вагова категорія до 56 кг Микола Буценко - Джинхао Діао,

вагова категорія до 64 кг, Дмитро Грінченко - Туліаовутаі Саірікі,

вагова категорія до 75 кг, Хоршид Норматов - Джиабін Хуанг,

вагова категорія до 91 кг Денис Пояцика - Мінгтао Лі.