"Українські отамани" та "Китайські дракони" успішно пройшли процедуру зважування перед матчем WSB

Матч у Китаї відбудеться 30 січня.

У Китаї пройшла офіційна процедура зважування напередодні матчевої зустрічі третього кола Всесвітньої серії боксу між "Китайськими драконами" та "Українськими отаманами". Усі боксери вклалися в відведені рамки вагових категорій і вийдуть на ринг, повідомляє прес-служба "отаманів". У цьому матчі відбудуться наступні поєдинки: вагова категорія до 49 кг, Хасанбой Дусматов - Джахао Лі, вагова категорія до 56 кг, Микола Буценко – Джинхао Діао, вагова категорія до 64 кг, Дмитро Гринченко - Туліаовутаї Саірікі, вагова категорія до 75 кг, Хоршид Норматов - Джиабін Хуанг, вагова категорія до 91 кг. Денис Пояцика - Мінгтао Лі. Як повідомляв УНІАН, матчева зустріч між командами відбудеться 30 січня. Сайт УНІАН проведе відео-трансляцію матчу 30 січня о 21:30.

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