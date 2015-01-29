"Українські отамани" та "Китайські дракони" успішно пройшли процедуру зважування перед матчем WSB
Матч у Китаї відбудеться 30 січня.
У Китаї пройшла офіційна процедура зважування напередодні матчевої зустрічі третього кола Всесвітньої серії боксу між "Китайськими драконами" та "Українськими отаманами".
Усі боксери вклалися в відведені рамки вагових категорій і вийдуть на ринг, повідомляє прес-служба "отаманів".
У цьому матчі відбудуться наступні поєдинки:
вагова категорія до 49 кг, Хасанбой Дусматов - Джахао Лі,
вагова категорія до 56 кг, Микола Буценко – Джинхао Діао,
вагова категорія до 64 кг, Дмитро Гринченко - Туліаовутаї Саірікі,
вагова категорія до 75 кг, Хоршид Норматов - Джиабін Хуанг,
вагова категорія до 91 кг. Денис Пояцика - Мінгтао Лі.
Як повідомляв УНІАН, матчева зустріч між командами відбудеться 30 січня.
Сайт УНІАН проведе відео-трансляцію матчу 30 січня о 21:30.