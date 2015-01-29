УЄФА не буде спонсорувати чемпіонат Криму з футболу

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не буде спонсорувати чемпіонат Криму. Про це заявив перший заступник голови Республіканської федерації футболу Криму (РФФК) Олександр Малиневський, повідомляє ТАСС.

За його словами, новим турніром буде займатися Міністерство спорту Росії.

"УЄФА до кримського чемпіонату з точки зору фінансів відношення мати не буде, - сказав Малиневський. - Союз буде допомагати тільки розвитку дитячо-юнацького футболу. Лігою Криму будуть займатися Міністерство спорту Росії і РФФК".

Малиневський зазначив, що РФФК досі не мала жодних контактів з УЄФА. "З цієї організації з нами ніхто не спілкувався, ніхто до нас не приїжджав, - сказав функціонер. - Спілкування з УЄФА було тільки на рівні Міністерства спорту Росії. Нещодавно було засідання виконкому УЄФА, на якому повинно було обговорюватися питання фінансування дитячо-юнацького футболу Криму. Але нам ніякої інформації по цій темі все ще не надійшло".

Чемпіонат Криму з футболу планується почати не пізніше початку квітня. "Чемпіонат професіональної ліги має розпочатися не пізніше кінця березня або початку квітня, - сказав Малиневський. - У ньому візьмуть участь вісім команд: ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь), "Перлина" (Ялта) і ще один клуб з Севастополя. Чотири інших клуби-учасники визначаться пізніше, коли ми розглянемо всі заявки, прийом яких триватиме до 15 лютого. Крім того, ми вирішуємо питання, за якою системою проводити турнір - "весна-осінь" або "осінь-весна".

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму три місцевих клубу - "Таврія" (Сімферополь), "Севастополь" та "Перлина" (Ялта) заявили про вихід з складу учасників чемпіонату України по закінченню сезону 2013/14 і входження до складу учасників змагань під егідою Російського футбольного союзу (РФС).

В кінці липня 2014 року СКЧФ (екс-"Севастополь"), "Перлина" та ТСК (екс-"Таврія") були допущені до ліцензування рішенням бюро виконкому РФС, а потім стали учасниками другого дивізіону чемпіонату Росії. Це рішення опротестувало керівництво Федерації футболу України (ФФУ). УЄФА 4 грудня заборонив кримським клубам брати участь в чемпіонаті Росії з 1 січня 2015 року. Разом з тим, без згоди УЄФА і ФФУ РФС не матиме права проводити турніри на території Криму.