Президент ФІФА Блаттер висунув свою кандидатуру на новий термін в останній день подачі заявок

Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій Йозеф Блаттер висунув свою кандидатуру на нові вибори голови організації в останній день подачі заявок.

Про це Блаттер написав на своїй сторінці в Twitter.

"Сьогодні ключова дата у виборчому процесі. Я висунув свою кандидатуру і тепер виборча комісія повинна стежити за подальшим процесом виборів", зазначив Блаттер.

Блаттер очолює ФІФА вже 17 років - з 1998 року. І, в разі переобрання, залишиться на керівній посаді ще на 5 років. Втім, його позиції в цей раз не настільки міцні, як раніше. Низка скандалів у ФІФА пов'язаних, зокрема, з корупцією при виборах країн-господарів Чемпіонатів світу 2018 і 2022 років (Росія і Катар), призвели до того, що ФІФА позбулася п'яти основних спонсорів і 1,5 млрд. доларів доходу за контрактами. Також постраждала особиста репутація президента організації.

На даний момент, конкуренцію йому складають три чиновника (колишній заступник генерального секретаря ФІФА Жером Шампань, глава Королівського футбольного союзу Нідерландів Мікаель ван Праг, принц Йорданії Алі бін Аль-Хусейн) і два колишні футболісти - француз Давид Жинола і португалець Луїш Фігу.

Втім, до кінця дня, число кандидатів ще може збільшитися.

Вибори президента ФІФА відбудуться 29 травня в штаб-квартирі організації у швейцарському Цюріху.