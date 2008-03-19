Шева хоче повторити свій успіх

Андрій Шевченко пам`ятає свій останній візит на "Вайт Харт Лейн" і в очікуванні знакової гри з Тоттенхемом 19 березня сподівається знову бути серед гравців, які забивають голи .

Українець забив перший з двох переможних голів (рахунок був 2:1) в чвертьфіналі Кубка Англії минулого сезону. Гол практично відразу був доповнений другим м`ячем - від Шона Райт-Філіпса.

Хоча голи в матчах проти "Порту" і "Валенсії" Шева вважає важливішими для гри, він називає цей м`яч на 54 хвилині своїм найкращим голом за час перебування в "Челсі".

"Це був фантастичний гол і ключова гра для нас - ми потрапили в півфінал Кубка, - згадує він. - "Челсі" показав майстерний футбол, створив багато гольових моментів, це була дійсно знакова гра".

"Ні, можливо, не найважливіша, але, швидше за все, найкрасивіша, - уточнив він. - найважливіша була, мабуть, з "Порту", але це особливий випадок".

Одержавши шанс відзначитися в середу, 31-річний футболіст хоче повторити минулий успіх, але він також розуміє, які важливі в цій грі терпіння і акуратність за умови вражаючої форми всіх команд Ліги.

"Рішення завжди за тренером, але після травми я відновлююся і почуваюся набагато краще, так що я готовий допомогти команді", - говорить Шевченко.

Офіційний сайт ФК "Челсі"