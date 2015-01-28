Український фігурист Павлов став чемпіоном Європейського юнацького олімпійського фестивалю

В австрійському Дорнбірні завершилися змагання фігуристів в чоловічому одиночному катанні, де переможцем став українець Іван Павлов.

Наш спортсмен набрав у підсумковому протоколі 200,15 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Після виконання короткої програми українець йшов на 2-му місці, але, за підсумками довільної, зумів вийти в лідери. Друге місце у цьому виді програми зайняв Денис Васильєв (Латвія) - 197,72, третє - росіянин Дмитро Алієв, який набрав 184,48 бали.

Таким чином, збірна України здобула першу нагороду олімпійського фестивалю.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Івана, його тренера Марину Амірханову і Українську Федерацію фігурного катання із золотою медаллю й побажав, щоб ця нагорода стала стимулом в опануванні нових олімпійських вершин.

Як повідомляв УНІАН, Європейський юнацький олімпійський фестиваль проходить в Австрії та Ліхтенштейні з 25 по 30 січня.