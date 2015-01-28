Оприлюднено склад збірної України з хокею на турнір в Польщі

Серед запрошених виконавців 6 новачків, які до цього не виступали у складі національної збірної, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Список запрошених хокеїстів виглядає таким чином:

Воротарі: Євген Напненко (1988 р.н., «Напжуд», Польща), Едуард Захарченко (1995, без клубу), Кирило Кучер (1997, без клубу)

Захисники: Всеволод Толстушко (1993, «Кан», Франція), Олександр Побєдоносцев (1981, «Бейбарис», Казахстан), Віталій Андрейків (1996, «Полонія», Польща), Роман Щербатюк (1981, «Дунаря Галаті», Румунія), Володимир Алексюк (1987, «ГКС Ястжеб’є», Польща), Юрій Наваренко (1979, ХК «Гомель», Білорусь), Руслан Борисенко (1983, «Мюлуз», Франція Д2), Костянтин Рябенко (1983, «Дунаря Галаті», Румунія)

Нападаючі: Роман Благий (1987, «Єрмак», Росія, ВХЛ), Віталій Лялька (1996, «Кристал», Росія, МХЛ), Сергій Кузьмик (1995, КС «Торунь», Польща Д2), Павло Борисенко (1987, «Стяуа», Румунія), Шаміль Рамазанов (1989, ХК «Рязань», Росія, ВХЛ), Сергій Варламов (1978, без клубу), Сергій Черненко (1984, «Дунаря Галаті», Румунія), Артем Бондарєв (1983, «ГКС Ястжеб’є», Польща), Артем Гніденко (1980, ХК «Вітебськ», Білорусь), Віктор Захаров (1994, «Бейбарис», Казахстан), Віталій Доніка (1982, «Дунаря Галаті», Румунія), Дмитро Німенко (1988, «Дунаря Галаті», Румунія) та Денис Заблудовський (1980, «Стяуа», Румунія).

Збір розпочнеться 2 лютого. До 5 лютого команда тренуватиметься в Броварах на арені «Термінал». Після цього команда вирушить до Польщі, де візьме участь у міжнародному турнірі Euro Ice Hockey Challenge. При цьому гравці, що виступають у польському чемпіонаті, приєднають до збірної безпосередньо в Торуні.

Суперниками збірної України на турнірі в Торуні будуть команди Польщі, Угорщини та Румунії, яка виступить замість команди Казахстану, що відмовилися від участі в турнірі.