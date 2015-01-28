Український легіонер НБА Лень: «Я безумовно хочу грати за свою збірну»

Про це, з посиланням на інтерв`ю гравця офіційному сайту Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (FIBA), повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

На запитання, чи збираєтеся ви грати на ЄвроБаскеті цього літа, Лень відповів: "Це буде важливий турнір для українського баскетболу, але поки ще рано говорити про це, оскільки зараз я зосереджений тільки на сезоні в NBA. Але я безумовно хочу грати за свою збірну і зробити свій внесок задля прогресу баскетболу в Україні".

Стосовно суперників по группі на цьому турнірі гравець зауважив: "В нашій групі кожна команда може вийти до наступного раунду - Естонія, Литва, Латвія, Бельгія та Чехія. Литва має більше досвіду, ніж будь-яка інша команда в групі, але я думаю, складно передбачити, хто успішно пройде груповий етап. Я знаю, що в наших командах-суперницях є багато талантів. Проте, я впевнений, що шлях нашої збірної на чемпіонаті Європи 2015 року буде вдалим. Було б добре, якби наша збірна посіла вище місце, ніж шосте на ЄвроБаскеті 2013".

Розмірковуючи про успіхі останніх років (6-те місце на Євробаскеті та дебют на Чемпіонаті світу) Лень зауважив: "Це здорово бачити, що збірна України зробила такий величезний прогрес в останні декілька років. Збірна мала хороший результат на останньому ЄвроБаскеті і, попри ранній виліт з Кубка світу, я вважаю, мої співвітчизники показали, що у нас є конкурентоспроможна команда. Тренер збірної Майк Фрателло і Федерація баскетболу України виконали величезну роботу, і я впевнений в нашому майбутньому".

Лень є одним з ведучих гравців "Фінікс Санс" в нинішньому сезоні. На даний момент команда посідає 8-ме місце в Західній конференції з 26 перемогами і 20 поразками.