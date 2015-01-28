Українські отамани оголосили склад на матч проти "Китайських драконів"

30 січня боксерська команда «Українські отамани» проведе черговий поєдинок у змаганнях Всесвітньої серії боксу (WSB) проти «Китайських драконів».

Це буде перша для «отаманів» виїзна матчева зустріч у п’ятому сезоні Всесвітньої серії боксу, повідомляє прес-служба команди.

У складі української команди в цьому поєдинку боксуватимуть: Хасанбой Дусматов (вагова категорія 49 кг.), Микола Буценко (вагова категорія 56 кг), Дмитро Грінченко (вагова категорія 64 кг.),Хоршид Норматов (вагова категорія 75 кг.), Денис Пояцика (вагова категорія 91 кг.).

Склад китайської команди на даний час невідомий.

За результатами попередніх поєдинків «Китайські дракони» посідають шосте місце у підгрупі з одним заліковим балом в активі. В той же час, «Українські отамани» впевнено розмістилися на 2-му місці підгрупи набравши максимально можливі шість очок у двох стартових турах. Нагадаємо, у попередньому колі змагань наша команда у надважкому поєдинку здолала «Британських левових сердець» з рахунком 3:2, а тижнем раніше «Отамани» не залишили шансів «Мексиканським воїнам», перемігши цю команду з рахунком 4:1.

Сайт УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу "Українські отамани" - "Китайські дракони" у п`ятницю, 30 січня о 21.30.