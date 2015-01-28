Бубка оголосив про висунення своєї кандидатури на пост голови Міжнародної федерації легкої атлетики

Це рішення було оголошено після того, як кандидатуру Бубки висунув виконком Федерації легкої атлетики України, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Після завершення видатної кар’єри легкоатлета Сергій Бубка більше 15 років обіймає високі посади в Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), Міжнародному Олімпійському Комітеті (МОК) та Національному олімпійському комітеті України (НОК). Всі свої зусилля Бубка завжди спрямовував на розвиток легкої атлетики та інших видів спорту в усьому світі.

Коментуючи свою участь у виборчій кампанії Сергій Бубка заявив: «Я вирішив запропонувати свою кандидатуру на посаду президента IAAF, щоб повернути борг легкій атлетиці – спорту, який так багато дав мені у житті. Багато років я мав честь служити легкій атлетиці разом із Ламіном Діаком, з друзями та колегами. Тепер, коли президент вирішив не продовжувати свою каденцію, я готовий розвинути успіхи Асоціації, які були досягнуті під його керівництвом, та зберегти статус легкої атлетики як олімпійського спорту номер один. IAAF має бути прикладом ефективного управління, відкритості та прозорості для інших спортивних організацій. Я бачу своїм ключовим завданням забезпечити підтримку та розвиток легкої атлетики на базових рівнях, давати дорогу майбутнім поколінням спортсменів. Необхідно залучати до нашого спорту більше молоді – як спортсменів, так і вболівальників, знаходити нову аудиторію. Одна з найважливіших задач на майбутнє – забезпечити чистоту спорту, захистити чесних спортсменів».

Сергій Бубка має багатий досвід в IAAF. З 2001 року він є членом Ради IAAF, з 2007 – віце-президентом організації. Бубка також є членом Комісії IAAF зі змагань (з 2003 року), членом Комісії атлетів IAAF (з 2001 року), з 2007 року членом, а згодом головою Комісії IAAF з розвитку. Бубка очолював Оціночні та Координаційні комісії до чемпіонатів світу.

З 1999 року Сергій Бубка є членом МОК, а зараз працює у Виконавчому Комітеті МОК. Він був головою Оціночної та Координаційної комісії до перших літніх Юнацьких Олімпійських Ігор (2010 рік, Сінгапур). Зараз Бубка є головою Антуражної Комісії МОК, членом Координаційної комісії Ігор XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.

З 2005 року Сергій Бубка є президентом Національного олімпійського комітету України.

Крім того, Бубка є засновником і головою спортивного клубу, що надає можливості для розвитку юним легкоатлетам. Він є послом UNESCO, членом Програми розвитку ООН, членом-засновником Академії Laureus та володарем нагороди Laureus за видатні спортивні досягнення, членом Зали слави IAAF. Його визнано найкращим стрибуном з жердиною другої половини ХХ століття за версією престижного часопису Track&Field News (1991); Чемпіоном Чемпіонів L’Equipe (1997). Бубка також отримав нагороду в галузі спортивного бізнесу International Sports Event Management (ISEM) Award за видатний особистий внесок.

Як спортсмен, Сергій Бубка встановив 35 світових рекордів у стрибках з жердиною, виграв «золото» Олімпійських ігор, шість поспіль літніх чемпіонатів світу та чотири зимових, був чемпіоном Європи, переможцем Кубку світу та Кубку Європи.

Вибори Президента IAAF відбудуться у серпні в Пекіні (Китай) під час Конгресу Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).