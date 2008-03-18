Зіграно останній матч в 30-му турі англійської Прем`єр-ліги

Матчем Бірмінгем - Ньюкасл закінчився 30-й тур англійської Прем`єр-ліги.

Бірмінгем - Ньюкасл 1:1 (Макфадден 33 - Оуен 56). Нічия дозволила Бірмінгему піднятися на 16-й рядок, а Ньюкаслові - на 14-ий.

Після 30 ігор загострилася ситуація в лідерській трійці: МЮ і Арсенал - по 67 очок, Челсі - 64, при цьому МЮ і Челсі мають гру у запасі. Не втрачає надії втрутитися в боротьбу Ліверпуль з 59 очками і ускладнив своє становище Евертон після програшу Фулхему - у нього 56 очок.

У середній частині таблиці Портсмут (50), Астон Вілла (49), Манчестер Сіті (48), Блекберн (46), Вест Хем (43).

У нижній - Тоттенхем (35, гра у запасі), Віган (31), Міддслбро (31), Ньюкасл (29), Редінг (28), Бірмінгем (27), Сандерленд (27), Болтон (25, гра у запасі), Фулхем (23).

У найнижчій - Дербі (10 очок).