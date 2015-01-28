Останні 3 дні! Абонементи у Sport Life – всього за 150 гривень на місяць!!!

Дешевше не буде!!!

Фітнес-клуб - це майстерня, а не подіум! Не соромтесь свого тіла - плавайте!

60 ультрасучасних басейнів - плавайте, не соромлячись, як бажаєте та коли бажаєте.

Басейни: олімпійські, спортивні, плавальні, а також басейни для дітей і грудничкового плавання. Ласти, дошки, м'ячі і гантелі - все у вільному доступі.

Не бійтесь невідомих тренажерів - тренуйтесь у залі!

55 000 фітнес-метрів - максимум вільного простору для ваших тренувань. 1 000 безпечних кардіотренажерів, 60 видів вантажоблочних тренажерів і повні лінійки грифів і ваг.

Не ніяковійте у студіях – займайтесь!

На будь-якому із 350 тренувань – ви будете почувати себе комфортно. Сайкл, TRX, пілатес, Zumba, йога, bosu та H.E.A.T. Program – класичні тренування та нові ефективні програми.

Перший раз у залі? Без паніки - запитай у тренера!

1 200 інструкторів не дадуть вам розслабитись! Наші кваліфіковані тренери не просто покажуть, як займатись правильно, а й розпишуть та проконтролюють ваше персональне тренування.

Привчаємо дітей до спорту у фітнес-академіях!

80 видів занять для дітей: спортивні секції, розвиваючі заняття, сквош, плавання, English club, фітнес-табір і клуб вихідного дня.

Почни сьогодні! Прямо зараз!

(044) 222 4 222

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