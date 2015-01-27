Українські фігуристи виступатимуть у трьох з чотирьох видів програми чемпіонату Європи

У жіночому одиночному катанні виступить Наталія Попова, в чоловічому одиночному - Ярослав Паніот в турнірі танцювальних дуетів - Олександра Назарова та Максим Нікітін, повідомляє прес-служба Української федерації фігурного катання.

Для 5-кратної чемпіонки країни Наталії Попової це вже п'ятий чемпіонат Європи. Головним завданням для підопічної Віктора Петренка залишається потрапляння в заповітну десятку. Кращим досягненням Попової стало 12-е місце на чемпіонаті Європи 2012 року. До того ж, той виступ в англійському Шеффілді не віщував нічого позитивного. Після короткої програми українка була лише 19-ю. Багато виправила українська чемпіонка у довільній програмі, але пробитися в десятку кращих не змогла.

Для Ярослава Паниота у чоловіків і танцювального дуету Олександра Назарова - Максим Нікітін, виступ на ЧЄ - перший подібний досвід на змаганнях такого масштабу серед дорослих.

З діючих чемпіонів Європи нині свої титули будуть відстоювати іспанець Хав'єр Фернандес і італійська танцювальна пара Анна Каппелліні - Лука Ланотте. Переможниця минулорічного континентальної першості росіянка Юлія Липницька не змогла відібратися на нинішні змагання за підсумками національного відбору (чемпіонату Росії), а інший представник Росії, спортивна пара Тетяна Волосожар - Максим Траньков, не візьме участь в змаганнях через травму партнера.

Чемпіонат Європи відбувається в Стокгольмі (Швеція) з 26 січня по 1 лютого.