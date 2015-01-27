Український лижник Орлик опинився у п’ятірці найсильніших ЄЮОФ на дистанції 10 км.

Наш спортсмен фінішував з результатом 27 хвилин 34.0 секунди, відставши від переможця на 12,33 секунди повідомляє прес-служба НОК України.

«Я дуже задоволений своїм виступом. Авжеж, хотілось би посісти місце в трійці призерів, але будемо працювати й надалі. Будемо робити все можливе, щоб покращувати свої результати», - сказав спортсмен після гонки.

Переможцем на цій дистанції та чемпіоном фестивалю став норвежець Петтер Стакстон (результат - 27 хвилин 08,9 секунди), друге місце посів його співвітчизник Херман Мартенс Мейєр (відставання - 4,47 секунди), третє - німець Янош Брюггер (8,35 сек.).

Як повідомляв УНІАН, Європейський юнацький олімпійський фестиваль, який приймають Австрія та Ліхтенштейн, відбувається 25-30 січня.