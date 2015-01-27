Збірна України з біатлону виступить на чемпіонаті Європи найсильнішим складом

Турнір відбудеться естонському Отепяя, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Збірна України традиційно відправляє на цей турнір дуже сильну команду, а в цей раз глядачі побачать максимально наближений до бойового склад української команди.

Спортсмени вже прибули в Отепяя і повністю заявка нашої команди на турнір виглядає так:

Чоловіки - Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Олександр Жирний і Володимир Семаков; Юніори - Максим Івко, Андрій Доценко, Антон Мігда, Дмитро Ігнатьєв, Денис Насико і Олександр Морьєв; Жінки - Валентина Семеренко, Юлія Джима, Наталія Бурдига, Ольга Абрамова та Ірина Варвінець; Юніорки - Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Марія Кручова і Анастасія Ничипоренко.

Хто зі спортсменів буде заявлений на старти чемпіонату і в яких дисциплінах візьме участь, тренери вирішать вже безпосередньо перед стартами.

Чемпіонат Європи пройде в Отепяя з 28 січня по 3 лютого.