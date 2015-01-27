Фігурист Іван Павлов займає друге місце після короткої програми на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі
На зимовому Олімпійському фестивалі-2015 представники одиночного фігурного катання завершили змагання у короткій програмі.
За результати виступів серед хлопців український спортсмен Іван Павлов посів друге місце, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Результат нашлго спортсмена складає 69.64.
«Виступом Івана задоволена, але це попередній результат. Все вирішуватиме виступ у довільній програмі», - сказала головний тренер збірної команди України з фігурного катання Марина Амірханова.
Ще одна представниця України фігуристка Дарія Гожва за підсумками короткої програми посіла 12-те місце серед 30 учасниць.
«Це був найкращий виступ Дарії в її кар’єрі. Програма в неї була непроста. Даша виконала усі складні елементи, але помилилася при виконанні простих. Для неї це дуже гарний результат», - додала тренер збірної.
Змагання у довільній програмі у хлопців та дівчат відбудеться у середу, 28 січня.
Як повідомляв УНІАН, Європейський юнацький олімпійський фестиваль, який приймають Австрія та Ліхтенштейн, відбувається 25-30 січня.