Донецьк розчарував інспекторів УЄФА

Інспектори УЄФА констатували, що новий стадіон "Шахтар", який будується в Донецьку, не буде здано в заплановані терміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він сказав, що в резолюції інспекторів УЄФА, які побували в Донецьку наприкінці лютого, говориться: "Запланована дата завершення будівництва стадіону – жовтень 2008 року. Проте, враховуючи збільшення витрат і спори з інвестором, клубом "Шахтар" і компанією підрядників, остаточну дату, швидше за все, буде перенесено".

Коментуючи ситуацію, О.ЛУК’ЯНЧЕНКО зазначив, що "будівництво нового стадіону "Шахтар" йшло б набагато швидше, якби процедури з розмитнення обробних матеріалів йшли швидше, змінилося б законодавство, на яке ми не можемо впливати". Він висловив жаль, що дотепер на державному рівні не вирішене питання про повернення вексельної оплати ПДВ на товари, що імпортуються. Так, за його словами, через заборону на вексельну оплату ПДВ, введеного Кабінетом міністрів України в січні 2008 року, виникають істотні труднощі в розрахунках.

За словами мера, "на цьому будівництві сьогодні потрібно освоювати 100 млн. грн. на місяць для того, щоб забезпечити введення стадіону в ті терміни, які визначені".

Повертаючись до резолюції інспекторів УЄФА, О.ЛУК’ЯНЧЕНКО зазначив, що європейські фахівці наголосили, що "на даний момент завершується фінальна стадія будівництва стадіону і головним питанням для керівництва стадіону є відповідність його нормам УЄФА". У резолюції також говориться, що "новий директор стадіону перебуває зараз на стажуванні в Європі", сказав мер.