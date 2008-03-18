Брати Клички позмагаються з жінкою

Українські боксери Віталій і Володимир Клички проведуть показовий матч проти найсильнішої шахістки миру Юдіт Полгар.

Брати змагатимуться з Юдіт, звичайно ж, не на рингу, а за шахівницею. Поєдинок пройде в австрійському Пашинзі в рамках традиційного турніру "Дні шахів". Полгар зіграє також з сильними юніорами Австрії, повідомляє "Спортобоз".

У турнірі також візьме участь екс-чемпіон світу Гаррі Каспаров, який зустрінеться з канцлером Австрії Альфредом Гузенбауером.

В даний час Володимир Кличко володіє титулами чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF і WBO. Його старший брат Віталій, який оголосив про повернення на ринг, здобув право на бій з чемпіоном за версією WBC Семюелом Пітером.