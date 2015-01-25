"Шахтар" зіграв внічию останній матч Турне Бразилії

Донецький "Шахтар" провів заключний п'ятий матч Турне Бразилії, в якому у Белу-Орізонті зіграв внічию з "Крузейро" - 1:1.

Гірники мали перевагу по ходу гри, але не зуміли втримати її до фінального свистка.

Чемпіони України набагато активніше почали матч і на 15-й хвилині відкрили рахунок. Гол забив Алекс Тейшейра. Тайсон віддав пас вперед, гравці "Крузейро" помилилися з виконанням штучного офсайду, Тейшейра опинився практично один на один з воротарем і сильно пробив у дальній нижній кут.

Протягом 52 хвилин ігрового часу гірники утримували перевагу в досить щільній, закритій грі. Але, на 67-й хвилині Жудиван зумів забити гол. М'яч після відскоку від воротаря гірників Антона Каніболоцького потрапив в Жудивана і той другим дотиком добив його в сітку - 1:1.

У час, що залишився, команди так і не змогли змінити рахунок на табло.

Таким чином, у п'яти іграх в Бразилії гірники здобули 1 перемогу при 2 нічиїх і 2 поразках.