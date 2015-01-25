Біатлоніст Русинов приніс збірній України золото в перший день Універсіади

У перший день зимової Універсіади в Осрблі в чоловічій індивідуальній гонці біатлоністів найсильнішим виявився українець Дмитро Русинов.

В цей день було розіграно чотири комплекти нагород, де українці завоювали одну медаль.

Русинов лише один раз промахнувся (на третьому вогневому рубежі), і зумів утримати лідируючу позицію на останньому колі дистанції у боротьбі з більш швидкими суперниками.

У підсумку, Русинов показав результат 49 хвилин 52,8 секунди, випередивши росіян Вадима Філімонова (2 промахи, 22,6 сек.) і Юрія Шопіна (3 промахи, 1 хв. 25,2 сек.).

Як повідомляв УНІАН, XXVII зимова Універсіада проходить в січні-лютому 2015 року в іспанській Гранаді і словацькому Осрблі.