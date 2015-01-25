Українка з новим рекордом виграла марафон в Японії

Тріумфом українки Тетяни Гамери-Шмирко завершився 25 січня міжнародний марафон у Осаці, який входить до серії ІAAF Silver Label Road Race, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Гамера-Шимерко стала другою спортсменкою в історії цих змагань, якій вони підкорилися тричі поспіль. До неї подібне вдавалося лише румунці Лідії Сімон – вона перемагала тут в 1998-2000-х роках.

Окрім того, результат Гамери-Шмирко – 2 години 22 хвилини і 9 секунд – це новий рекорд України.

На відміну від попередніх двох переможних для Тетяни марафонів у Осаці, вона лідирувала протягом практично усієї дистанції. «Мій тренер сказав мені на позначці 5 км, що я біжу трохи повільно, тому я вирішила пришвидшити темп», - розповіла українка після фінішу. Найближчу переслідувачку – Олену Прокопчук з Латвії – вона випередила у підсумку майже на дві хвилини (2:24.07).

Ще один українець Андрій Проценко посів друге місце на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту, які відбулися у чеському містечку Густопече з результатом 2 м 30 см.

Перемогу тут здобули італійці – Марко Фассінотті у чоловіків та Алессіа Трост у жінок. Переможний результат Фассінотті – 2.34. Проценко, після того, як йому з першої спроби підкорилися 2.30, кинувся наздоганяти італійського висотника, і по разу намагався подолати планку, встановлену на позначках спочатку 2.32, а потім 2.34 та 2.36. Але далася взнаки втома: через погані погодні умови українець ніяк не міг вилетіти до Чехії, і прибув до Густопече лише в день змагань. Додамо, що це був перший старт Андрія Проценка у цьому році.