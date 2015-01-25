Збірна України виборола бронзу в естафеті на етапі Кубка світу

В італійській Антерсельві завершилася жіноча естафетна гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якій збірна України посіла 3-е місце.

Медалі завоювала команда у складі Юлія Джима, Наталія Бурдига, Ольга Абрамова і Валентина Семеренко.

Через травму Віти Семеренко, у складі команди, як і раніше, були присутні лише дві олімпійські чемпіонки. А надзвичайно погані погодні умови призвели до того, що наша команда змушена була подолати 3 штрафних кола. Втім, всі суперниці були в однакових умовах і додаткових кіл не уникнув ніхто, за винятком збірної Чехії.

В результаті, перемогу здобула збірна Німеччини, яка подолала трасу за 1 годину 18 хвилин 47,7 секунди. На другому місці команда Чехії - 35 секунд відставання, на третьому - України - 43,3 секунди програшу.

Це була остання гонка в рамках етапу КС в Антерсельві, де збірна України здобула одну нагороду.