Тенісистка Світоліна останньою з українок завершила виступи на Australian Open

Тенісистка Еліна Світоліна останньою з представників України завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії.

У ніч на суботу, у матчі третього раунду харків'янка, посіяна під 26 номером, поступилася 18-кратній переможниці турнірів "Великого Шолома", лідеру світового рейтингу американці Серені Вільямс- 6:4, 2:6, 0:6.

Матч тривав 1 годину 29 хвилин. На рахунку Світоліни 5 ейсів і 7 подвійних помилок, її суперниця відзначилася 9 подачами навиліт і 2 подвійними помилками. Українка зробила 4 брейка, американка - 8. Вільямс виграла 92 розіграшу за матч, Світоліна - 72.

Через кілька годин Світоліна завершила свої виступи і у змішаному розряді. Українсько-південно-африканська пара Світоліна/Класен поступилася нідерландсько-румунського дуету Крайчек/Мергя з рахунком 1:6, 3:6.

Як повідомляв УНІАН, перший турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Австралії - проходить в Мельбурні з 19 січня по 1 лютого.