"Українські отамани" виграли у команди Великої Британії

У столичному виставковому центрі «АККО Інтернешнл» завершився матч 2-го туру Всесвітньої серії боксу, в якому "Українські отамани" приймали команду "Британські левові серця" та здолали суперника з мінімальним рахунком 3:2.

Доля матчу була вирішена достроково, вже після чотирьох поєдинків.

У ваговій категорії до 52 кг. Азат Усеналиев бився з Ендрю Селбі і завершив бій достроково. Суперник через сильні пошкодження відмовився виходити на 5-й раунд.

Потім, у ваговій категорії до 60 кг. Олег Прудкий і Джозеф Кордіна провели цікавий і дуже завзятий бій, в якому судді віддали перемогу за очками "отаманові" - 149-146, 148-147, 149-146.

У ваговій категорії до 69 кг. Богдан Шелестюк бився з Табири-Эссуманом Еко і програв розділеним рішенням суддів.

Але, вже у наступному бою, у ваговій категорії до 81 кг Олександр Хижняк приніс "отаманам" третє переможне очко. Він нокаутував Ештона Брауна в кінцівці другого раунду.

Щоправда, у заключному бою вечора, у ваговій категорії понад 91 кг., Віктор Вихріст програв Джозефу Джойсу таким же швидким нокаутом у 2-му раунді і матч закінчився мінімальною перемогою української команди.

Таким чином, українці здобули дві перемоги у двох стартових матчах (тиждень тому вони здолали "Мексиканських воїнів" з рахунком 4:1) і очолили проміжну турнірну таблицю групи.