Президент ФФУ Коньков пішов у відпустку і вже не повернеться до своїх обов'язків
16:46, 23 січня 2015Спорт
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Президент федерації не буде переобиратися на новий термін.
Анатолій Коньков завершив роботу на посту глави ФФУ
Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков пішов у відпустку.
Як стало відомо каналу «Футбол 1», ця відпустка автоматично трансформується у відставку з поста глави ФФУ.
Раніше сьогодні ряд ЗМІ повідомили про те, що Коньков не піде на позачергові вибори, які відбудуться 6 березня на Конгресі ФФУ.
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