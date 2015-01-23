Президент ФФУ Коньков пішов у відпустку і вже не повернеться до своїх обов'язків

Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков пішов у відпустку.

Як стало відомо каналу «Футбол 1», ця відпустка автоматично трансформується у відставку з поста глави ФФУ.

Раніше сьогодні ряд ЗМІ повідомили про те, що Коньков не піде на позачергові вибори, які відбудуться 6 березня на Конгресі ФФУ.