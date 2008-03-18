Переговори про повернення Шеви до Італії зайшли у глухий кут - ЗМІ

За інформацією італійських ЗМІ, переговори між лондонським Челсі і Міланом про повернення Андрія Шевченка на Апенніни зайшли у глухий кут.

Сторони не можуть домовитися про фінансову сторону трансферу капітана збірної України.

За інформацією Gazzetta dello Sport, повернення Андрія Шевченка мало обійтися Россонері в 10 млн. євро, що в 4 з половиною рази менше суми (45 млн. євро), за яку Мілан відправив капітана збірної України до Челсі. Проте сторони так і не домовилися.

Андрій Шевченко, у якого не складається кар`єра в Челсі, не раз заявляв, що має намір покинути лондонський клуб після закінчення сезону.

У разі невдачі переговорів про трансфер Шевченка, Мілан планує купити бразильського форварда Жо, який нині грає за московський ЦСКА.

Як повідомляють італійські ЗМІ, Мілан знаходиться на завершальній стадії переговорів з керівництвом ЦСКА, предметом яких є переїзд бразильського форварда Жо в літнє міжсезоння на Апенніни.

Крім того, за інформацією La Repubblica, Мілан має намір почати переговори з Баварією про можливе повернення до Італії форварда збірного Луки Тоні.

Міланці готові викласти за нападаючого, який перебрався до Мюнхена з Фіорентіни, 8 млн. фунтів стерлінгів.

Корреспондент