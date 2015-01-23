"Волині" зарахована технічна поразка у перерваному матчі з "Металістом"

Результат цього матчу анульовано, «Волині» зараховано технічну поразку з рахунком 0:3, а «Металісту» - технічну перемогу з рахунком 3:0, повідомляє прес-служба ФФУ.

Наступний домашній матч луцька команда проведе без глядачів. Крім того, на клуб накладена умовна санкція у вигляді проведення ще одного домашнього матчу без глядачів з випробувальним терміном до кінця поточного сезону.

Головного тренера луцької «Волині» Віталія Кварцяного та тренера команди Дмитра Кварцяного, яких було вилучено з меж технічної зони під час цієї ж гри, отримали по одному матчу дискваліфікації, а клуб – штраф у розмір п’ять тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, матч "Волинь" - "Металіст", що відбувся у Луцьку 7 грудня, був перерваний на 88-й хвилині за рішенням арбітру через заворушення на полі, влаштовані фанатами луцького клубу. Протягом гри суддя кілька разів приймав дуже суперечливі рішення на користь "Металіста", а в середині першого тайму видалив за межі технічної зони головного тренера "Волині" Віталія Кварцяного, який дуже емоційно реагував на попередні суддівські рішення.

На момент припинення матчу рахунок на табло був 2:1 на користь "Металіста".