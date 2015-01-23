Кримські клуби виключені з чемпіонату Росії з футболу

Кримські клуби виключені зі змагань другого дивізіону чемпіонату Росії з футболу. Таке рішення було прийнято на засіданні виконкому Російського футбольного союзу (РФС), повідомляє ТАСС.

"На підставі поданих заяв від клубів Криму і Севастополя, а також рішення УЄФА, виконком прийняв рішення виключити ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) і "Перлина" (Ялта) із зони "Південь" другого дивізіону чемпіонату Росії", - повідомив президент РФС Микола Толстих на прес-конференції.

"Подальші дії РФС по відношенню до кримських клубів будуть в рамках раніше прийнятого рішення УЄФА. РФС буде готовий виконати ті дії, які будуть запропоновані УЄФА", - пояснив глава РФС.

В кінці липня 2014 року кримські клуби СКЧФ (Севастополь), "Перлина" (Ялта) та ТСК (Сімферополь) були допущені до ліцензування рішенням бюро виконкому РФС, а потім стали учасниками другого дивізіону чемпіонату Росії. Це рішення опротестувало керівництво Федерації футболу України (ФФУ).

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 4 грудня заборонив кримським клубам брати участь в чемпіонаті Росії з 1 січня 2015 року. Без згоди УЄФА і Федерації футболу України (ФФУ) РФС не матиме права проводити турніри на території Криму.