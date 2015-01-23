Міжнародна федерація футболу втратила ще трьох спонсорів

Три найбільших спонсора Міжнародної федерації футболу (ФІФА) оголосили про розрив відносин з організацією, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

Серед них Castrol, Continental і Johnson & Johnson. Представники компаній заявили виданню, що зробили це через незгоду з політикою чинного президента ФІФА Зеппа Блаттера, який очолює організацію з 1998 року.

Раніше від співпраці з федерацією відмовилися компанії Sony і Emirates. Жодна з них не назвала конкретні причини розриву. Підтримка п'яти спонсорів приносила ФІФА понад 1,5 мільярда доларів кожні чотири роки. У всіх були довгострокові договори на виділення коштів.

У травні пройдуть вибори президента ФІФА. На пост глави організації претендують її чинний президент Зепп Блаттер, колишній генеральний секретар ФІФА Жером Шампань, принц Йорданії Алі бін Аль-Хусейн, колишній французький футболіст Давід Жинола.