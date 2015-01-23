Першою сенсацією Australian Open став виліт Федерера

У Мельбурні завершився матч третього кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в якому 2-ий номер світового рейтингу швейцарець Роджер Федерер програв італійцю Андреасу Сеппі (46-й у світі), повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:4, 7:6, 4:6, 7:6 на користь італійця.

Федерер реалізував три з десяти брейк-пойнтів, Сеппі - три з п'яти. На рахунку швейцарця 15 ейсів і дев'ять подвійних помилок. Італієць по чотири рази подав навиліт і помилився на подачі. За рахунок активних дій Роджер виграв 57 розіграшів при 55 невимушених помилки, у його суперника 50/40 відповідно. Завдяки цій перемозі Сеппі «розмочив» рахунок у особистому протистоянні з Федерером - 10:1.

Федерер вперше з 2003 року не зміг дійти до півфіналу австралійського чемпіонату і перший раз з 2001 року вибув з цих змагань на такому ранньому етапі. На торішньому Australian Open Федерер дійшов до півфіналу, де поступився іспанцеві Рафаелю Надалю у трьох сетах.

Крім того, швейцарець є 4-кратним переможцем цього турніру.

Як повідомляв УНІАН, перший турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Австралії - проходить в Мельбурні з 19 січня по 1 лютого.