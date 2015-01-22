Гімнаст Верняєв отримав нагороди кращого спортсмена місяця в Україні

В Олімпійському домі відбулося вшанування лауреатів спортивного жовтня та листопада 2014 року - чемпіона світу зі спортивної гімнастики Олега Верняєва та його наставника Геннадія Сартинського, які стали найкращими спортсменом та тренером відповідно двох останніх місяців осені.

Після тріумфального виступу навесні на європейській першості, звідки Олег повернувся в званні чемпіона Європи та з двома бронзовими нагородами, у жовтні на чемпіонаті світу він здобув медаль найвищого ґатунку.

В останньому місяці осені Олег Верняєв переміг на етапі Кубка світу в німецькому Штутгарті та на престижному міжнародному турнірі «Меморіал Хоакіма Блума» в Барселоні і посів друге місце на відкритому Кубку Швейцарії в Цюріху.

«Протягом року Олег радував вболівальників своїми фантастичними результатами. Йому вдалося перемогти на усіх найпрестижніших стартах сезону: чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, етапах Кубка світу та інших міжнародних турнірах. Він невтомно демонстрував стабільність своїх виступів, високу майстерність, справжній незламний спортивний характер», - сказав на церемонії нагородження президент НОК України Сергій Бубка. Він побажав спортсмену й надалі впевнено крокувати до олімпійського Ріо-де-Жанейро, адже в активі Олега вже є європейські і світові нагороди – не вистачає лише олімпійської.

Головний олімпієць країни відзначив, що успіх спортсмена неможливий без його наставника. «Про ефективність спільної роботи талановитого атлета Олега Верняєва та досвідченого тренера Геннадія Сартинського красномовно свідчать результати та здобуті медалі. Це міцний тандем, єдиний механізм», - сказав Сергій Бубка.

«Нам дуже приємно вже четвертий раз отримати подібні високі звання Олімпійського комітету, три з яких – у 2014 році. Для нас це вже гарна традиція. Ці здобутки є великою мотивацією для нових перемог», - сказав Геннадій Сартинський. Наставник також відзначив, що першочерговим завданням для них є боротьба за перемогу на кожному старті, передусім, досягнення успіху у багатоборстві, але при цьому вони не будуть залишати без уваги й окремі види.

Олег Верняєв подякував НОК України за підтримку: «Будемо робити все можливе, щоб якомога частіше отримувати подібні визнання та з кожного старту повертатися з медалями», - додав найкращий спортсмен жовтня та листопада 2014 року.