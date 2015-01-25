Бокс, чемпіонський бій WBO International, Альварадо - Ріос: відео онлайн-трансляція (трансляція завершена)

Сьогодні в Денвері (штат Колорадо, США) проходить бій за вакантний титул Інтерконтинентального чемпіона Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Це третій поєдинок між екс-чемпіоном світу в легкій вазі між Брендоном Ріосом і екс-чемпіоном світу в першій напівсередній вазі Майком Альварадо.

Перший бій в семи раундах виграв Ріос ще в жовтні 2012-го року, а шість місяців потому, в квітні 2013-го, Альварадо рішенням суддів взяв реванш.