Бокс, чемпіонський бій WBO International, Альварадо - Ріос: відео онлайн-трансляція (трансляція завершена)
08:30, 25 січня 2015Спорт
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Колишній чемпіон світу у легкій вазі Брендон Ріос проводить третій бій проти Майка Альварадо.
Ріос і Альварадо зійдуться в третій раз / boxing.com
Сьогодні в Денвері (штат Колорадо, США) проходить бій за вакантний титул Інтерконтинентального чемпіона Всесвітньої боксерської організації (WBO).
Це третій поєдинок між екс-чемпіоном світу в легкій вазі між Брендоном Ріосом і екс-чемпіоном світу в першій напівсередній вазі Майком Альварадо.
Перший бій в семи раундах виграв Ріос ще в жовтні 2012-го року, а шість місяців потому, в квітні 2013-го, Альварадо рішенням суддів взяв реванш.
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