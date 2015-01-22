ФІБА-Європа затвердила розклад матчів ЄвроБаскету-2015

Європейське відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА-Європа) затвердила календар матчів Євробаскету-2015. Зокрема, став відомий час початку зустрічей за участю збірної України, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Збірна України на груповому етапі проведе п`ять матчів. Розклад ігор команди в груповому раунді наступний:

5 вересня. 21:30. Литва – Україна.

6 вересня. 21:30. Україна – Чехія.

7 вересня. 21:30. Україна – Естонія.

9 вересня. 18:30. Латвія – Україна.

10 вересня. 15:30. Україна – Бельгія.

Груповий етап українська команда проведе в Ризі (Латвія). У плей-офф виходять по чотири найкращі команди кожної групи.

Євробаскет-2015 пройде у вересні наступного року, а його господарями стануть одразу чотири країни - Франція, Латвія, Хорватія і Німеччина. Груповий етап змагань пройде з 5 по 11 вересня.

Як повідомляв УНІАН, спочатку Євробаскет-2015 повинен був відбутися в Україні, але країна позбулася права проведення змагань через нестабільну ситуацію і неможливість гарантувати проведення змагань на високому організаційному рівні. Разом з тим, FIBA-Europe надала Україні право провести наступний Євробаскет-2017. Питання щодо можливості проведення турніру в 2017-му році буде розглянуто Радою FIBA-Europe в травні 2015 року.