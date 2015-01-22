Найтитулованіший український біатлоніст завершив кар'єру заради роботи волонтером

Найтитулованіший спортсмен в історії українського біатлону Андрій Дериземля оголосив про завершення кар'єри і бажання повністю зосередитися на роботі волонтером, повідомляє Xsport.ua.

«Я планував закінчувати кар'єру після закінчення сезону - бо не хотів займати чиєсь місце в команді на Чемпіонаті Європи, куди б міг потрапити. Нехай їде хтось з молодих - в плані досвіду для будь-якого з хлопців це буде набагато корисніше і ефективніше, ніж для мене. Тим більше що на Чемпіонаті світу я подивився - є хлопці, які можуть показати результат «на Європі», - сказав спортсмен.

Також, за словами Дериземлі, в Чернігові було мало снігу в останні тижні, тобто у нього було мало тренувань, та ще й після хвороби.

За словами Дериземлі, бажання взяти участь в Чемпіонаті Європи є, але він вирішив залишитися в Чернігові, «працювати на благо рідного міста і країни».

Говорячи про свої подальші плани, спортсмен зазначив: "Я працюю в Центрі підтримки армії, який створився в серпні. Ми допомагаємо солдатам з Чернігова та Чернігівської області - 13 батальйону, 41 батальйону, 1-й танковій бригаді і іншим хлопцям, які воюють на сході України. Надаємо матеріальну допомогу і солдатам, і сім'ям загиблих, а ще юридичну, і зараз часто потрібна психологічна допомога. Це зараз моя основна робота. Ми громадська організація, є партнери, ми постійно шукаємо спонсорів. Є волонтери, багато небайдужих людей".

Дериземля - дворазовий призер чемпіонатів світу, 11-разовий призер етапів Кубка світу, учасник п'яти Олімпійських Ігор.