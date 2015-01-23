WSB, 2-й тур, "Українські отамани" - "Британські левові серця": відео онлайн-трансляція

У другому турі Всесвітньої серії боксу "Українських отаманів" чекає принциповий домашній поєдинок проти представників Великобританії - «Британських левових сердець».

У попередньому раунді наші майбутні суперники відсвяткували перемогу. У стартовому турі змагань англійці перемогли «Китайських драконів» з рахунком 3:2. У той же час, "Українські отамани" куди більш впевнено здолали команду з Мексики - "Мексиканських воїнів" - з рахунком 4:1. Таким чином, вже у найближчу п'ятницю команди зійдуться між собою в матчевій зустрічі, за результатами якої буде визначено проміжний лідер нашої підгрупи.

Нагадаємо, в попередніх сезонах Всесвітньої серії боксу команди вже зустрічалися між собою. У сезоні 2012-2013 команди провели два поєдинки, і в обох переможцями стали "отамани". В домашній зустрічі українці перемогли з рахунком 4:1, а в матчі - 3:2.

У найближчому поєдинку на рингу вболівальники побачать протистояння:

Вагова категорія 52 кг:

Азат Усеналієв «Українські отамани» - Ендрю Селбі «Британські левові серця»

Вагова категорія 60 кг:

Олег Прудкий «Українські отамани» - Джозеф Кордіна «Британські левові серця»

Вагова категорія 69 кг:

Богдан Шелестюк «Українські отамани» - Табірі-Ессуман Еко «Британські левові серця»

Вагова категорія 81 кг:

Олександр Хижняк «Українські отамани» - Ештон Браун «Британські левові серця»

Вагова категорія +91 кг:

Віктор Вихрист «Українські отамани» - Джозеф Джойс «Британські левові серця»