Українець Лень набрав 6 очок у переможному матчі "Фінікса" з "Портлендом"

Команда Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс", у складі якої виступає український легіонер Олексій Лень, в ніч на четвер обіграла "Портленд Трейл Блейзерс" в матчі регулярного чемпіонату з рахунком 118:113, повідомляє офіційний сайт ліги.

Доля матчу була вирішена в першій половині гри, коли "сонячні" досягли переваги в 14 балів. "Фінікс" виграв перші дві чверті - 40:29 і 26:23 - і на рівних провів третю чверть, навіть зумівши збільшити свою перевагу ще на 1 бал, 25:24. Лише в заключному періоді суперник зумів перехопити ініціативу, але відіграти відставання в 15 балів так і не зумів - 27:37.

Травмований Лень провів на майданчику 19 хвилин, за які набрав 6 очок, зробив 3 підбирання (2 в атаці), 1 передачу та отримав 4 персональних зауваження.

Напередодні матчу наставник "Санс" Джефф Хорнасек розповів у спілкуванні зі ЗМІ, що в даний момент українець відчуває болі в нозі. Втім, відразу поспішив запевнити, що проблеми у його центрового незначні. "Все нормально. У нього невеликий тендиніт (запалення і дистрофія тканини сухожилля, які найчастіше з'являються після фізичних навантажень), тому, враховуючи наш щільний графік, ми постараємося дати йому невеликий відпочинок між тренуваннями. Ми будемо уважно стежити за ним, але в цілому він в порядку", - зазначив Хорнасек.

У турнірній таблиці Західної конференції "Фінікс" як і раніше займає 8-е місце, здобувши 26 перемог при 18 поразках.