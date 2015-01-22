Європейська атлетична асоціація затвердила рекорд українки Геращенко у стрибках у висоту
12:46, 22 січня 2015Спорт
645
Європейська атлетична асоціація (ЄАА) після процедури ратифікації визнала, що Ірина Геращенко – рекордсменка Європи серед юніорок у стрибках у висоту.
Геращенко стала рекордсменкою Європи / xsport.ua
Європейська асоціація найближчими днями надішле до офісу Федерації легкої атлетики України пам’ятну нагороду, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
21 лютого 2014-го року у Сумах на чемпіонаті України у приміщеннях киянка Ірина Геращенко виграла змагання зі стрибків у висоту з результатом 1 м 95 см. Саме цей результат і став рекордом Європи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter