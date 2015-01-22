Європейська атлетична асоціація затвердила рекорд українки Геращенко у стрибках у висоту

Європейська асоціація найближчими днями надішле до офісу Федерації легкої атлетики України пам’ятну нагороду, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

21 лютого 2014-го року у Сумах на чемпіонаті України у приміщеннях киянка Ірина Геращенко виграла змагання зі стрибків у висоту з результатом 1 м 95 см. Саме цей результат і став рекордом Європи.