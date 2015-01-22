Павелко став кандидатом у президенти ФФУ

Понад 30 колективних членів Федерації футболу України висунули кандидатом у президенти ФФУ Андрія Павелка, повідомляє "Футбольний клуб".

У даний момент Андрій Павелко є віце-президентом ФФУ та головою Дніпропетровської обласної федерації футболу, а також очолює Робочу групу з підготовки та проведення XVII позачергового звітно-виборного Конгресу ФФУ.

Таким чином, кількість кандидатів на пост глави ФФУ зросла до 7 осіб.

Раніше своє бажання поборотися за цю посаду виявили президент/генеральний менеджер Асоціації пляжного футболу України Сергій Харченко, радник голови СБУ Маркіян Лубківський (директор Оргкомітету Євро-2012), голова Львівської федерації футболу Ярослав Грисьо, голова всеукраїнського фонду соціального захисту футболістів і тренерів Олег Печерний, екс-захисник «Динамо» і збірної України Владислав Ващук, а також нинішній президент Федерації Анатолій Коньков.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2014 року Виконком ФФУ прийняв рішення провести дострокові вибори президента федерації.

Вибори президента ФФУ відбудуться 6 березня.