Тенісистка Світоліна залишилася єдиним представником України на Australian Open

У матчі другого кола 20-річна харків'янка, посіяна під 26 номером, обіграла американську тенісистку Ніколь Гиббсс - 7:6(3), 7:6(6), повідомляє офіційний сайт змагань.

Поєдинок тривав 1 годину 56 хвилин. На рахунку Світоліної 8 ейсів і 3 подвійні помилки, у пасиві Гіббс - 7 подвійних помилок. Обидві тенісистки зробили по 6 брейків за матч. Світоліна завершила зустріч з 5-го матчболу.

Наступною суперницею харків'янки стане перша ракетка світу американка Серена Вільямс. Раніше тенісистки один раз зустрічалися між собою. У 2012-му році в матчі Кубка Федерації Україна - США у Харкові, на грунтовому покритті, перемогу здобула американська тенісистка з рахунком 6:2, 6:1.

У чоловічому одиночному розряді останній представник України Сергій Стаховський програв іспанцеві Давиду Фереру (9-й номер світового рейтингу) - 7:5, 3:6, 4:6, 2:6, у жіночому парному розряді українки Людмила Кіченок/Ольга Савчук поступилися дуету з Чехії Андреа Главачкова/Люсія Храдецка 0:6, 6:7 (4), а Юлія Бейгельзімер в парі з Тимеа Бачински (Швейцарія) не зуміли обіграти Сільвію Солер-Еспінозу і Марію Торро-Флор- 6:4, 2:6, 1:6.

Як повідомляв УНІАН, перший турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Австралії - проходить в Мельбурні з 19 січня по 1 лютого.