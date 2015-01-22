"Шахтар" програв "Атлетіко Мінейро" в рамках бразильського турне

Доля матчу вирішилася в першій половині гри, коли господарі поля добилися великого переваги, повідомляє офіційний сайт гірників.

Початок гри проходив за явною перевагою "Атлетіко Мінейро", чиї гравці вже на 17-й хвилині відкрили рахунок. Точним ударом відзначився Пратто. А в кінцівці тайму бразильці вистрілили "дуплетом". На 42-й хвилині збільшив перевагу своєї команди Карлос, а на 45-й Леонардо Сілва зробив рахунок 3:0.

Не змінився хід гри і на початку другого тайму, коли перевагу господарів поля до 4:0 довів Додо. Це сталося на 56-й хвилині. І лише в кінцівці матчу бразильці трохи втратили концентрацію і дозволили супернику відіграти два голи. Відзначилися Олександр Гладкий (83) і Фернандо (88), який реалізував пенальті.

Таким чином, "Шахтар" програв другий з трьох матчів у турне по Бразилії. Раніше команда поступилася "Байї" (2:3), але зіграла внічию з "Фламенго" - 0:0.

У ніч на п'ятницю, 23 січня, гірники проведуть матч з "Інтернасьоналем" з Порту-Алегрі.