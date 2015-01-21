Команди WSB "Українські отамани" та "Британські левові серця" оголосили склади на очний матч
Матч відбудеться у Києві 23 січня.
Учасники матчу 2-го туру змагань Всесвітньої серії боксу (WSB) - «Українські отамани» та «Британські левові серця» - оголосили склади команд.
Про це повідомляє прес-служба "отаманів".
У найближчому поєдинку в ринзі вболівальники побачать:
Вагова категорія 52 кг:
Азат Усеналієв «Українські отамани» - Ендрю Селбі «Британські левові серця»
Вагова категорія 60 кг:
Олег Прудкий «Українські отамани» - Джозеф Кордіна «Британські левові серця»
Вагова категорія 69 кг:
Богдан Шелестюк «Українські отамани» - Табірі-Ессуман Еко «Британські левові серця»
Вагова категорія 81 кг:
Олександр Хижняк «Українські отамани» - Ештон Браун «Британські левові серця»
Вагова категорія +91 кг:
Віктор Вихрист «Українські отамани» - Джозеф Джойс «Британські левові серця»
Матчева зустрічі між «Українськими отаманами» та «Британськими левовими серцями» відбудеться 23 січня, о 21:00, у Києві, у виставковому центрі «АККО Інтеренешнл».
УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу.