Команди WSB "Українські отамани" та "Британські левові серця" оголосили склади на очний матч

18:28, 21 січня 2015
Спорт
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Матч відбудеться у Києві 23 січня.

ukraineotamans.com.ua

Учасники матчу 2-го туру змагань Всесвітньої серії боксу (WSB) - «Українські отамани» та «Британські левові серця» - оголосили склади команд. 

Про це повідомляє прес-служба "отаманів".

У найближчому поєдинку в ринзі вболівальники побачать: 

Вагова категорія 52 кг:

Азат Усеналієв «Українські отамани» - Ендрю Селбі «Британські левові серця»

Вагова категорія 60 кг: 

Олег Прудкий «Українські отамани» - Джозеф Кордіна «Британські левові серця»

Вагова категорія 69 кг:

Богдан Шелестюк «Українські отамани» - Табірі-Ессуман Еко «Британські левові серця»

Вагова категорія 81 кг: 

Олександр Хижняк «Українські отамани» - Ештон Браун «Британські левові серця»

Вагова категорія +91 кг: 

Віктор Вихрист «Українські отамани» - Джозеф Джойс «Британські левові серця»

Матчева зустрічі між «Українськими отаманами» та «Британськими левовими серцями» відбудеться 23 січня, о 21:00, у Києві, у виставковому центрі «АККО Інтеренешнл». 

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу.

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