Команди WSB "Українські отамани" та "Британські левові серця" оголосили склади на очний матч

Матч відбудеться у Києві 23 січня.

Учасники матчу 2-го туру змагань Всесвітньої серії боксу (WSB) - «Українські отамани» та «Британські левові серця» - оголосили склади команд. Про це повідомляє прес-служба "отаманів". У найближчому поєдинку в ринзі вболівальники побачать: Вагова категорія 52 кг: Азат Усеналієв «Українські отамани» - Ендрю Селбі «Британські левові серця» Вагова категорія 60 кг: Олег Прудкий «Українські отамани» - Джозеф Кордіна «Британські левові серця» Вагова категорія 69 кг: Богдан Шелестюк «Українські отамани» - Табірі-Ессуман Еко «Британські левові серця» Вагова категорія 81 кг: Олександр Хижняк «Українські отамани» - Ештон Браун «Британські левові серця» Вагова категорія +91 кг: Віктор Вихрист «Українські отамани» - Джозеф Джойс «Британські левові серця» Матчева зустрічі між «Українськими отаманами» та «Британськими левовими серцями» відбудеться 23 січня, о 21:00, у Києві, у виставковому центрі «АККО Інтеренешнл». УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter