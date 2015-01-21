Президент АПФУ Харченко візьме участь у виборах президента ФФУ

Президент/генеральний менеджер Асоціації пляжного футболу України Сергій Харченко висунув свою кандидатуру на пост президента Федерації футболу України.

Про це Харченко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Таким чином, він став шостим претендентом на посаду президента ФФУ.

Раніше про своє бажання поборотися за цю посаду оголосили радник голови СБУ Маркіян Лубківський (директор Оргкомітету Євро-2012), голова Львівської федерації футболу Ярослав Грисьо, голова всеукраїнського фонду соціального захисту футболістів і тренерів Олег Печерний, екс-захисник «Динамо» і збірної України Владислав Ващук, а також нинішній президент Федерації Анатолій Коньков.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2014 року Виконком ФФУ прийняв рішення провести дострокові вибори президента Федерації.

Вибори президента ФФУ відбудуться 6 березня.