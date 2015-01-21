Дніпропетровський "Дніпро" переграв "Аль-Дафру" на зборі в ОАЕ

Дніпропетровський "Дніпро" провів черговий товариський матч на міжсезонному зборі в Об'єднаних Арабських Еміратах, де обіграв місцеву "Аль-Дафру" (Абу-Дабі) з рахунком 1:0, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Гра з командою зі столиці ОАЕ проходила у напруженій боротьбі і свою перевагу дніпропетровський клуб зміг реалізувати лише в кінцівці. На 85-й хвилині після навісу в штрафну площу Романа Безуса м'яч отримав Євген Селезньов і з кількох метрів низом пробив повз голкіпера у сітку воріт.

Це був останній матч "Дніпра" на зборах в ОАЕ.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська команда розгромила "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан) - 4:0, і зіграла внічию з австралійським "Мельбурн Сіті" - 1:1.