Надалю знадобилося чотири години, щоб здолати гравця з другої сотні рейтингу на Australian Open

Іспанський тенісист Рафаель Надаль, який займає 3-е місце в світовому рейтингу, ледь не програв в матчі 2-го кола Відкритого чемпіонату Австралії 112-му в світі американцеві Тіму Смичеку. Уникнути сенсації в цьому матчі іспанець зміг лише завдяки перемозі в п'ятій партії- 6:2, 3:6, 6:7(2), 6:3, 7:5, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перемогу Надаль здобув лише через 4 години і 14 хвилин після початку матчу. За цей час іспанець зробив 7 брейків і упустив 5 своїх подач. На його рахунку три ейси, 43 виграних м'ячі при 7 подвійних й 53 невимушених помилках. Смичек 15 разів подав навиліт і 1 раз помилився на подачі, активно виграв 64 розіграши, допустивши 50 невимушених помилок.

У третьому колі суперником Надаля буде Дуді Села з Ізраїлю, який переміг чеха Лукаша Росола, посіяного під 28-м номером, з рахунком- 7:6(2), 5:7, 7:5, 6:3.

У свою чергу, 2-й номер жіночого світового рейтингу росіянка Марія Шарпова витратила дві з половиною години на перемогу над співвітчизницею Олександрою Пановою, також домігшись переваги лише у вирішальній партії при рахунку 5:5 - 6:1, 4:6, 7:5.

Як повідомляв УНІАН, перший турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Австралії - проходить в Мельбурні з 19 січня по 1 лютого.