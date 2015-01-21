Тенісист Стаховський вибув з боротьби в парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії

Український тенісист Сергій Стаховський вибув з боротьби в парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії, повідомляє Тенісний портал України.

У стартовому матчі британсько-український дует Меррей/Стаховський поступився уругвайско-іспанській парі Куевас/Марреро з рахунком 4:6, 6:7 (6).

Разом з тим, український спортсмен продовжує виступати в одиночному розряді, де 22 січня проведе складний матч проти іспанця Давіда Феррера (9-й номер світового рейтингу).

Крім того, в цей день Еліна Світоліна зіграє з Ніколь Гіббс (США), а в жіночому парному розряді українки Людмила Кіченок/Ольга Савчук поміряються силами з дуетом Андреа Главачкова/Люсія Храдецька (Чехія).

Також стало відомо, що Еліна Світоліна зіграє в міксті з представником ПАР Рейвеном Класеном, який займає 19 місце у світовому парному рейтингу. У першому раунді Світоліна і Класен зустрінуться з Мікаелою Крайчек з Нідерландів і Флорином Мергя з Румунії.

Як повідомляв УНІАН, перший турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Австралії - проходить в Мельбурні з 19 січня по 1 лютого.