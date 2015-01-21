Донецький "Олімпік" відмовився від матчу з російським клубом

Донецький футбольний клуб "Олімпік" відмовився від наміченого на зборах в ОАЕ товариського матчу з російським ФК "Краснодар", повідомляє прес-служба ФК "Олімпік".

Матч відмінений "за згодою українського і російського клубів".

"Олімпік" вирішив перевірити свої сили на тлі більш сильного суперника, яким стане дворазовий чемпіон Південної Кореї футбольний клуб "Ульсан Хенде". З цим суперником українська команда зіграє 3 лютого (матч з росіянами був запланований на 2 лютого). Новий суперник "олімпійців" виступає у найпрестижнішому футбольному дивізіоні Південній Кореї - До-Лізі. Це - один із найсильніших футбольних турнірів Азії.

Також стало відомо, що підопічні Романа Санжара 8 лютого поміряються силами з 11-кратним чемпіоном Швеції - АІКом зі Стокгольму, район Сольна. Інші спаринг-партнери будуть визначені пізніше.

Збір в ОАЕ команда, яка нині займає 4-е місце в турнірній таблиці української Прем'єр-Ліги, проведе з 27 січня по 9 лютого.