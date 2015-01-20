Офіційно: Кличко проведе бій з Дженнінгсом в Нью-Йорку 25 квітня

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко захищатиме свої титули 25 квітня в США в поєдинку проти до сьогоднішнього дня непереможного бійця Браянта Дженнінгса.

Бій відбудеться на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличко.

Через сім років після попереднього поєдинку Володимир Кличко знову буде битися в США.

30-річний Брайант "By-By" Дженнінгс з Філадельфії має зріст 191 см, і на 7 см більший розмах рук, ніж Володимир Кличко. У Дженнінгса видатний послужний список: 19 перемог, 10 з яких нокаутом і жодної поразки. У своїх останніх двох боях він переміг раніше не зазнавших гіркоти поразок Майка Переса і Артура Шпильку. Дженнінгс є чемпіоном США в суперважкій вазі і займає дуже високі місця в рейтингах провідних боксерських організацій.

Володимир Кличко протягом багатьох років є безперечним лідером в суперважкій вазі. Він виграв золоту медаль у 1996 році на Олімпійських іграх в Атланті. У своєму останньому бою Кличко нокаутував досі непереможного обов'язкового претендента болгарина Кубрата Пулєва. Битва з Дженнінгсом буде 27 чемпіонським поєдинком в суперважкій вазі для Кличка. Його послужний список в даний час налічує 63 перемоги, 54 з яких нокаутом і тільки три поразки. Володимир Кличко повторно завоювавший чемпіонський титул в 2006 році, є другим після легендарного Джо Луїса по тривалості перебування в статусі чемпіона світу в суперважкій вазі.

У США поєдинок Кличко - Дженнінгс транслюватиметься у прямому ефірі телеканалу HBO, а в Німеччині цей бій покаже RTL.