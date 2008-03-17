Демонтаж будівлі перед НСК «Олімпійський» знову переноситься

Демонтаж наземної частини недобудованого торгово-розважального центру «Троїцький» перед Національним спортивним комплексом «Олімпійський» розпочнеться 20 березня. Про це повідомив в. о. голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО. (11 березня А.ГОЛУБЧЕНКО повідомляв, що демонтаж “Троїцького” планується розпочати у вівторок, 18 березня, і завершити за три місяці - УНІАН.)

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, сьогодні А.ГОЛУБЧЕНКО поінформував, що «на прохання власника ТОВ «Юджин», який зараз перебуває у відрядженні, ми розпочнемо знесення другого поверху недобудованого об’єкту біля НСК «Олімпійський» у четвер, 20 березня. Демонтаж відбуватиметься згідно з планом організаційних робіт, а для здійснення демонтажу першого поверху наразі готується окремий проект знесення».

Він додав, що представники ТОВ «Юджин» наразі знайомляться з земельними ділянками, які міська влада запропонувала як варіант компенсації: вже оглянули ділянку у Оболонському районі столиці, нині розглядається ділянка у Дніпровському районі.

«Головне зараз, щоб Міністерство сім’ї, молоді та спорту України якнайшвидше провело конкурс на реконструкцію НСК «Олімпійський» та визначило його переможця, аби проблема демонтажу недобудованого об’єкту та реконструкція стадіону вирішувалась комплексно», - підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде демонтовано торгово-розважальний центр “Троїцький” перед стадіоном.

6 лютого Кабінет Міністрів підтримав меморандум щодо демонтажу ТРЦ “Троїцький” перед НСК “Олімпійський” до 1 червня цього року.

Раніше планувалося, що демонтаж недобудованого ТРЦ «Троїцький» біля «Олімпійського» має розпочатися 1 березня.