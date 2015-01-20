"Українські отамани" в 2-му турі WSB зустрінуться з командою Британії

В другому турі Всесвітньої серії боксу на "Українських отаманів" очікує принциповий домашній поєдинок проти представників Великобританії – «Британських левових сердець», повідомляє прес-служба "отаманів".

У попередньому раунді наші майбутні суперники відсвяткували перемогу. У стартовому турі змагань англійці перемогли «Китайських драконів» з рахунком 3:2. В той же час, "Українські отамани" куди більш впевнено здолали команду з Мексики "Мексиканських воїнів" з рахунком 4:1. Таким чином вже у найближчу п’ятницю команди зійдуться між собою в матчевій зустрічі, за результатами якої буде визначений проміжний лідер нашої підгрупи.

Нагадаємо, у попередніх сезонах Всесвітньої серії боксу команди вже зустрічалися між собою. У сезоні 2012-2013 років команди провели два поєдинки, і в обох переможцями виходили "отамани". В домашній зустрічі українці перемогли з рахунком 4:1, а у матчі відповіді - 3:2.

Матч 2-го туру WSB відбудеться 23 січня, о 21:00, у виставковому центрі «АККО Інтернешнл».

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу.